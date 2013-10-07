Азаров сподівається, що керівництво Білорусі зможе донести позицію України до російських партнерів

Україна вдячна керівництву Білорусі за виважену, спокійну оцінку наших планів про підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в ефірі програми «У центрі уваги» телеканалу «Білорусь 1».

«Ми дуже вдячні керівництву Білорусі за виважену, спокійну оцінку наших планів про підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Такі зважені оцінки, які в даний час переважають у позиції білоруського керівництва, говорять про те, що Білорусь конструктивно дивиться на цей процес і робить абсолютно правильні висновки» , - підкреслив Азаров.

Він зазначив, що Україна розраховує на те, що і надалі з Білоруссю будуть розроблятися спільні проекти.

«З Білоруссю нас пов'язує багато чого - довгий час ми проживали під одним дахом. Це все приводить нас до того, що ми повинні максимально бути відкритими з нашими партнерами, максимально доносити свої позиції. І ми сподіваємося на те, що керівництво Білорусі також зможе нашу позицію донести до наших партнерів, у тому числі і російських» , - сказав Азаров.

Азаров розповів, що під час візиту до Мінська (7 жовтня - УНІАН) привезе з собою велику групу бізнесменів, ключових керівників уряду, які відповідають за питання економічного співробітництва.

Прем'єр-міністр України також особливо підкреслив, що ті, хто намагається ставити політиці України якісь полярні оцінки, - помиляються.