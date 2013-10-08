Волинянин ухилився від сплати податків на суму 2,7 млн грн

На Волині оголошено в розшук Дмитра Б., якого підозрюють в ухиленні від сплати 2,7 мільйона гривень податків.

Про це IA ZIK повідомили у ГУ Міндоходів в області.

Волинські податківці за скоєння злочинів, пов’язаних з умисним ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах та підробкою документів, розшукують 34-річного Дмитра Б., який проживав у Луцьку.

Чоловік нібито організував незаконну фінансово-господарську діяльність приватного підприємства в лісопереробній галузі та умисно ухилився від сплати податків на суму 2,7 млн грн. На цей час, стверджують у ГУ Міндоходів, він переховується від органів досудового розслідування.