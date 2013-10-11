Засуджений до довічного ув'язнення обвінчався у колонії

В Луганській області у Слов’яносербській виправній колонії № 60 у перші дні жовтня засуджений до довічного позбавлення волі обвінчався зі своєю коханою.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Управління Державної пенітенціарної служби України в Луганській області Юлія Однабокова, обряд провів православний священик отець Петро.

За словами Однабокової, за останні п’ять років це перше одруження довічно ув’язненого. Цього року у виправних колоніях Луганщини відбулося ще одне вінчання - у Свердловській виправній колонії № 38. Але сім'ю створив звичайний засуджений.

«Ми радо сприяємо засудженим в реалізації подібних бажань, оскільки шлюб укріплює зв'язок засуджених із близькими, сприяє укріпленню правослухняної поведінки у засуджених. Крім того, це є нагадуванням про те, що у місцях позбавлення волі життя не закінчується, що на світі є люди, люблять та чекають на тебе попри всі негаразди», - сказала Однабокова.