ЗМІ: Мобільні ув’язненим ніхто не дозволяв

Мобільні телефони ані ув'язненим, ані навіть засудженим до обмеження волі не дозволяли. У цьому можна переконатись, прочитавши текст прийнятого й уже підписаного закону, повідомляє Українська Правда.

Зміни до 59-ї й 99-ї статей КВК, запропоновані в редакції законопроекту до першого читання, які дозволяли мобільні телефони, профільний комітет ВР із питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності прибрав, урахувавши поправки народного депутата Дерев'янка:

"Поправка №10 - Абзац другий частини другої статті 59 залишити у діючій редакції."; поправка №22 - Абзац п'ятий частини другої статті 99 залишити у діючій редакції, – народний депутат Дерев'янко, реєстраційна картка №87".

Як повідомляє видання, насправді прийняті зміни до виконавчого кодексу обмежують користування ув'язненими навіть звичайним телефоном, порівняно з тим, як було раніше – фактично позбавили права на телефонні розмови утримуваних у карцері, ДІЗО та "одиначці".

Тепер покарані ув'язнені зможуть поговорити по телефону лише з дозволу начальника колонії у виняткових випадках, з метою виховного впливу або в зв'язку з винятковими особистими обставинами.