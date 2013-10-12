НБУ: У вересні українці почали купувати валюту у 5 разів частіше

Згідно з повідомленням, купівля готівкової валюти населенням перевищує її продаж другий місяць поспіль – у вересні і серпні, після зворотної тенденції у квітні-липні поточного року.

За інформацією НБУ, у вересні обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України становив 3,503 млрд дол. (в еквіваленті), зокрема банки придбали у населення валюти на 1,412 млрд дол., продали - на 2,091 млрд дол.

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Водночас, за підсумками січня-вересня поточного року чиста купівля валюти населенням становила 941 млн. дол. (в еквіваленті), що в 6,7 разу нижче за показник чистої купівлі населенням валюти за аналогічний період минулого року в 6,285 млрд дол. (в еквіваленті).

Також повідомляється, що банківські вклади фізосіб у валюті (у доларовому еквіваленті) у вересні зросли на 611,6 млн дол. і станом на 1 жовтня 2013 року становили 21,126 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, чиста купівля готівкової валюти населенням у серпні 2013 року становила 136,2 млн дол., тоді як у липні поточного року чистий продаж становив 32,3 млн дол. За підсумками січня-серпня поточного року чиста купівля валюти населенням становила 262,3 млн дол. (в еквіваленті), що в 17,1 разу нижче за показник чистої купівлі населенням валюти за аналогічний період минулого року в 4,483 млрд дол. (в еквіваленті).