НБУ спростував чутки про конвертацію валютних вкладів у гривню

Як повідомила УНІАН прес-служба Національного банку України, про це заявив член правління Нацбанку Олександр Дубихвіст.

«Це не відповідає дійсності, суперечить здоровому глузду», - відповів він на запитання про можливу конвертацію валютних вкладів громадян у банках. За словами Дубихвоста, зараз у рамках заходів щодо зниження доларизації національної економіки Національний банк удосконалює політику обов'язкового резервування, диференціації відрахувань банків до Фонду гарантування вкладів залежно від частки валюти в портфелі вкладів банку. При цьому ніякі ініціативи щодо вкладів громадян Нацбанком не розглядаються. «Про такий захід у нас не може бути й мови», - додав член правління НБУ.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією Національного банку, попит населення на іноземну валюту за січень-серпень поточного року знизився в 20 разів порівняно з аналогічним періодом 2012 року.

На думку банкірів, знецінення національної валюти щодо долара США найближчим часом не передбачається, а тенденція до підвищення ставок за депозитами на банківському ринку є сезонним явищем, оскільки банкам необхідні додаткові ресурси для нарощування обсягів кредитування, що традиційно зростає восени.

30 вересня на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 8,1895/8,1925 грн/дол. проти 8,1245/8,1270 грн/дол. 30 серпня.

У серпні 2013 року сума купівлі валюти населенням на готівковому ринку на 136,2 млн дол. перевищила суму її продажу після зворотної тенденції чотири місяці поспіль, у квітні-липні поточного року.

За прогнозами експертів, середній курс продажу готівкового долара до кінця року може становити від 8,30 до 8,50 грн/дол., що обумовлено обмеженими обсягами залучення валютних кредитів і зниженням золотовалютних резервів Нацбанку, які в серпні знизилися на 4,7%, - до 21,652 млрд дол.

Водночас Нацбанк продовжує проводити послідовну політику, спрямовану на дедоларизацію економіки країни. Так, постановою №365 від 16 вересня регулятор зобов'язав банки зараховувати банківські перекази в іноземній валюті в межах України на рахунки одержувачів у гривневому еквіваленті. Також із 30 вересня регулятор третій раз за поточний рік підвищив норми обов'язкового резервування за коштами в іноземній валюті.

Вимоги Нацбанку з обов'язкового продажу 50% валютної виручки резидентів від зовнішньоекономічних контрактів (постанова НБУ №164) і з обмеження термінів розрахунків за зовнішньоекономічними торговими операціями до 90 календарних днів (постанова НБУ №163) подовжено до 19 жовтня.