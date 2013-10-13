Янукович привітав медиків з 90-річчям з дня заснування санслужби
15:16, 13 жовтня 2013Суспільство
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Президент України Віктор Янукович привітав медиків із 90-річчям з дня заснування санітарно-епідеміологічної служби.
Янукович привітав медпрацівників з днем заснування санепідемслужби
Текст привітання розміщено на офіційному сайті глави держави.
За словами Президента, санітарна служба відіграє важливу роль у процесі розпочатої модернізації системи охорони здоров'я.
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"Вирішуючи складні та багатогранні завдання із забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення, ви продовжуєте високо нести професійне звання санітарного лікаря. Ціную вашу самовіддану працю, професіоналізм і готовність прийти на допомогу", - наголосив Янукович, звертаючись до персоналу СЕС.
Він побажав медикам міцного здоров'я, щастя, добробуту та нових звершень на благо народу України.
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