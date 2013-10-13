Сьогодні в Україні відзначають День художника

Текст привітання розміщено на офіційному сайті глави держави.

«Ціную вашу натхненну працю, спрямовану на духовне збагачення суспільства, здобуття гідного місця нашої держави на міжнародній культурній арені, де ви успішно демонструєте свою бездоганну майстерність та яскраву самобутність», - зауважив Президент.

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За його словами, звершення багатьох вітчизняних митців нерозривно пов’язані з Національною спілкою художників України, яка нині відзначає свій 75-річний ювілей. Як одна із найавторитетніших організацій в країні Спілка об’єднує тисячі діячів у різних видах образотворчого мистецтва, сприяє їхньому творчому зростанню та захищає право на належні умови для плідної роботи.

Янукович побажав художникам міцного здоров’я, родинного благополуччя та невичерпних сил і наснаги.