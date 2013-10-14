На цьому тижні в Україну повернуться осінні дощі та холод

На цьому тижні погодні умови в Україні погіршаться. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

“На цьому тижні погодні умови відрізнятимуться від попередніх”, - сказав він.

За його словами, на початку тижня – 14-15 жовтня, в Україні буде така сама погода, як у попередні дні — мінлива хмарність, переважно без опадів, і лише у західних областях, до яких наблизиться атмосферний фронт, пройдуть невеликі та помірні дощі.

Протягом 16 жовтня атмосферний фронт та його вплив буде не лише у західних областях, але й у центральних областях України, за винятком крайнього півдня і південного сходу. Таким чином, в цих регіонах також пройдуть невеликі та помірні дощі, сказав Кульбіда.

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Він зауважив, що у Закарпатській області 17 жовтня очікуються дуже сильні дощі, які формують певний підйом рівня води в річках, але враховуючи, що наразі рівень води в гірських ріках низький, це лише покращить гідрологічну ситуацію в регіоні.

Впродовж 18-19 жовтня, за винятком західних областей, вночі на території України очікується дощова та прохолодна погода. Температура повітря знизиться вночі спочатку в західних областях, а потім у більшості регіонів України і становитиме 1-6 градусів тепла, на півночі стовпчик термометра впаде нижче нуля на 1-2 градуси, а денна температура не перевищуватиме 4-9 градусів тепла.

“Проте цей період похолодання буде не тривалий і, починаючи з 20 жовтня, опади припиняться і температура поступового буде підвищуватися. І таким чином в наступний тиждень можна очікувати повернення наступної хвилі тепла в Україну”, - сказав Кульбіда.