Янукович прогнозує цьогоріч рекордний урожай
16:10, 14 жовтня 2013Суспільство
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Президент Віктор Янукович заявляє, що цього року в Україні очікується рекордний врожай зернових.
В Україні очікується рекордний врожай зернових - Янукович
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.
«Сільськогосподарська галузь у нас розвивається дуже сильно, і в цьому році, я вважаю, близько 60 млн зернових ми зберемо. Це найбільший врожай за всі роки», - сказав Янукович під час зустрічі з жінками - Героями України.
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Він наголосив, що такі результати були отримані, зокрема, завдяки впровадженню новітніх технологій та сучасній техніці.
«Українці - добрі господарники. Найголовніше те, що у нас є родюча земля. Ми маємо величезне багатство», - вважає Янукович.
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