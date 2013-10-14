Янукович прогнозує цьогоріч рекордний урожай

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

«Сільськогосподарська галузь у нас розвивається дуже сильно, і в цьому році, я вважаю, близько 60 млн зернових ми зберемо. Це найбільший врожай за всі роки», - сказав Янукович під час зустрічі з жінками - Героями України.

Читайте також: Азаров обіцяє, що дешевої капусти цьогоріч буде вдосталь

Він наголосив, що такі результати були отримані, зокрема, завдяки впровадженню новітніх технологій та сучасній техніці.

«Українці - добрі господарники. Найголовніше те, що у нас є родюча земля. Ми маємо величезне багатство», - вважає Янукович.