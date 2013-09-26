Україна в 2013 році збере рекордний урожай зернових
11:09, 26 вересня 2013Суспільство
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Українські аграрії в 2013 році можуть зібрати до 60 млн тонн зернових, що стане рекордним для країни за період незалежності.
2013 рік може стати рекордним для аграріїв
Як передає кореспондент УНІАН, про це на відкритті засідання Кабінету міністрів прем'єр-міністр Микола Азаров.
«В Україні буде зібрано до 60 млн тонн зерна, що має стати рекордом за роки незалежності», - сказав Азаров.
За його словами, на сьогоднішній день в країні зібрано близько 36 млн тонн зерна, а середня врожайність сягає 32 центнери з гектара, що на 17% більше, ніж роком раніше.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство агарної промисловості та продовольства прогнозувало, що врожай зернових в Україні в 2013 році складе 58 млн тонн проти 46,2 млн тонн в 2012 році.
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