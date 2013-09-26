Україна в 2013 році збере рекордний урожай зернових

Як передає кореспондент УНІАН, про це на відкритті засідання Кабінету міністрів прем'єр-міністр Микола Азаров.

«В Україні буде зібрано до 60 млн тонн зерна, що має стати рекордом за роки незалежності», - сказав Азаров.

За його словами, на сьогоднішній день в країні зібрано близько 36 млн тонн зерна, а середня врожайність сягає 32 центнери з гектара, що на 17% більше, ніж роком раніше.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство агарної промисловості та продовольства прогнозувало, що врожай зернових в Україні в 2013 році складе 58 млн тонн проти 46,2 млн тонн в 2012 році.