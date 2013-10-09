Азаров обіцяє, що дешевої капусти цьогоріч буде вдосталь

Україна повністю забезпечить себе урожаєм овочів і, зокрема, картоплі, незважаючи на складнощі з проведенням збирання через негоду, оскільки валовий збір удвічі перевищує внутрішнє споживання, що дозволить цінам на овочі стабілізуватися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров.

«Урожай картоплі та овочів, навіть в таку погоду, яка тимчасово припинила завершення збирання, повністю забезпечує внутрішні потреби країни. А це означає, що ціни будуть стабільними», - сказав Азаров.

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За словами прем'єра, внутрішня потреба країни в овочах 7,5 млн. тонн, а їх урожай очікується на рівні 10,4 млн. тонн. Таким чином, на одну людину припадає 180 кг овочів на рік при нормі в 105 кг

При цьому Азаров відзначив, що зростання цін на картоплю у вересні більшою мірою було пов'язане з «бажанням посередників використати ситуацію на свою користь», а не несприятливими погодними умовами.

Як повідомляв УНІАН, до 7 жовтня українські аграрії зібрали 21,5 млн. тонн картоплі, зібравши 99% площ. Збирання овочів до цієї дати було завершене на 90%, внаслідок чого сільгоспвиробники зібрали 7,8 млн. тонн.

Раніше в Українській асоціації виробників картоплі заявляли, що уповільнення темпів збирання і погіршення якості вітчизняної картоплі через несприятливі погодні умови може призвести до її дефіциту на внутрішньому ринку.

За даними Держстатц, в 2012 році виробництво картоплі в Україні порівняно з 2011 роком скоротилося на 4,1% - до 23,3 млн. тонн, а обсяг виробництва овочів відкритого і закритого грунту зріс на 1,9% - до 10 млн. тонн.