Суд у "врадїївській справі" почав вивчення письмових доказів

Як передає кореспондент УНІАН, про це у перерві журналістам повідомили адвокати підсудних і потерпілої.

Зокрема, адвокат підсудного міліціонера Євгена Дрижака Володимир Клименко повідомив, що докази, які сьогодні розглянув суд, доводять невинність його підзахисного.

"Зараз досліджуються докази, які дуже суперечливі, які докази правильні – вирішить суд... Всі докази, які сьогодні надала сторона звинувачення, у мене навіть склалося враження, що сторона звинувачення є стороною захисту, вони на 100% надали суду докази, які доводять невинність усіх трьох осіб (підсудних Дрижака, Поліщука і Кудринського)", - сказав Клименко.

На тему: Ірина Крашкова: Я хочу чути все (відео)

З ним не згоден представник потерпілої в суді Руслан Радецький.

"Адвокат Клименко трохи недоговорює", - заявив він.

Зокрема, за його даними, сьогодні суд розглянув експертизи щодо приналежності біоматеріалів потерпілої і підсудних.

Крім того, стало відомо, що суд опитав свідків, яких пропонувало держобвинувачення. Захист просить опитати ще 17 свідків, яких запросять на 17 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня Первомайський районний суд в будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про побиття і зґвалтування Крашкової. За даними прокуратури, у справі достатньо доказів вини підсудних.