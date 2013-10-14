Ірина Крашкова: Я хочу чути все (відео)

"Я хочу чути все, тому що я - та людина, яка постраждала, яка знає, як все було. Мені потрібно чути, що інші люди говорять, бути безпосередньо на процесі. Тому що, якщо починають обмовляти мене, щоб я мала можливість спростувати", - заявила вона в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.

Однак це їй дається дуже важко.

"Найперше, що повинно бути в людині, - це коректність. Але там цього взагалі немає. Чотири дні був процес, і два дні я плакала. Мені просто важко дивитися, як люди дивляться в очі і брешуть. Я навіть схудла за цей тиждень, від нервів я навіть їсти не хочу", - зізналася Ірина.

У справі дійсно дуже багато прямо протилежних свідчень.

Наразі опитали вже більше двадцяти свідків. Один із них розповів суду, що мив машину, у якій, як встановило слідство, били та ґвалтували Крашкову. Але знайти докази у вимитому автомобілі майже неможливо. Чи бачив він сам в салоні сліди крові - таємниця суду.

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Інший свідок, як запевнив адвокат підозрюваного Євгена Дрижака, бачив Крашкову. "Крашкову бачили, що йде вулицею Маяковського, і один із цих свідків з нею розмовляв. О 1:51 Поліщук знаходився на дискотеці", - заявив адвокат Володимир Клименко.

У свою чергу постраждала запевняє, що всі їхні свідки - це працівники міліції. "Таке враження, що мене ціле РОВД бачило і більше ніхто", - каже жінка.

Наступного тижня суд продовжить допит свідків. Потім мають перейти до експертиз та перегляду відеозаписів. Ірина Крашкова розуміє, що її муки надовго - слухання, найімовірніше, розтягнуться не на один місяць. Але попри погане самопочуття вона обіцяє бути на кожному засіданні.

Ірина переконана, якщо захистити себе не вийде в неї – жінки, до трагедії якої прикута увага усієї країни, – не вийде ні в кого.