У Запоріжжі бандити взяли в заручники підприємця і вимагали від родини $50 тисяч

В середу, 16 жовтня, о 15 годині у Запоріжжі Співробітники ГУ БОЗ МВС, управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України у Дніпропетровській області та оперативних служб у взаємодії з прокуратурою та УСБУ затримали трьох зловмисників, які взяли у заручники дніпропетровського підприємця, вимагаючи за його звільнення 50 тис. доларів.

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Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області, ввечері 15 жовтня троє невідомих силою посадили підприємця до автомобіля престижної марки та вивезли в невідомому напрямку.

«Протягом ночі та першої половини сьогоднішнього дня вони вимагали по телефону від родини заручника гроші у сумі 50 тис. доларів США», - повідомляє ВЗГ.

Заручника звільнено, при затриманні постраждалих немає. Деталі події наразі не повідомляються.