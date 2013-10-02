«Свобода» заявила про викрадення їхнього активіста

Сьогодні близько 12.00 на станції метро «Академмістечко» невідомі особи в цивільному затримали члена Київського міського комітету ВО «Свобода», заступника голови Дарницького районного осередку ВО «Свобода» Володимира Бахняка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

«Зазначені особи заштовхали націоналіста в авто і відвезли у невідомому напрямку», - йдеться в повідомленні.

Представники київської міліції з цього приводу заявили, що нікого зі «свободівців» не затримували. При цьому у «Свободі» підкреслили, що одразу після акції протесту під Київрадою міліціонери без пояснень затримали громадських активістів Іллю Кротенка, Андрія Добролєтова, Андрія Ткачука та Олександра Поживанова.

Наразі народні депутати від «Свободи» Юрій Сиротюк та Андрій Іллєнко вирушили до Головного управління МВС в Києві, аби зустрітися з його керівником Валерієм Коряком, зазначили в партії, додавши, що націоналісти вимагатимуть розшукати викраденого «свободівця» та дати пояснення факту свавілля міліції під час акції протесту біля КМДА.

Як повідомлялося, сьогодні під час сутичок біля будівлі Київради було затримано кількох активістів, в тому числі журналістку Тетяну Чорновіл.

Пізніше журналістку, після складення адмінпротоколу, випустили з автозака. Проте, за даними «Батьківщини», кількох активістів доправили до Шевченківського райвідділу міліції.

В свою чергу у міліції заявили, що за порушення громадського порядку під час акції проти проведення сесії Київради буде притягнуто до адміністративної відповідальності 5 осіб. Зокрема, на них будуть складені протоколи за дрібне хуліганство, після чого їх відпустять, сказали в столичному главку міліції.