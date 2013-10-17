На кордоні з Росією знайдено незаконні трубопроводи і базу накопичення палива

У Луганській області прикордонники разом із співробітниками Управління СБУ, міліції і Головного управління Міністерства доходів і зборів в Луганській області в середу, 16 жовтня, виявили поблизу державного кордону три незаконні об'єкти нагромадження нафтопродуктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганського прикордонного загону, під час перевірки лінії державного кордону дільничний інспектор прикордонної служби на березі річки Кам'янка виявив дві пластикові труби.

Спільна міжвідомча група, відкопавши підпільні комунікації екскаватором, встановила, що ведуть вони до двох дворів покинутих приміщень українського населеного пункту Нижня Герасимівка.

Читайте також: Найближчим часом Україна може повністю відмовитися від російського газу - Азаров

Потім, перевіряючи прилеглу територію, правоохоронці знайшли ще один трубопровід, який також підходив до чергового покинутого двору. Загалом міжвідомча група на території трьох будинків, де незаконно нагромаджувалося паливо, знайшла дві місткості, які були закопані в землю, а також насос для перекачування і 19 тонн дизельного палива. Всі трубопроводи було демонтовано.

Про цей факт поінформовано російських прикордонників і встановлюються особи, причетні до протиправної діяльності.