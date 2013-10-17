На Тернопільщині підприємець 8 місяців не платив зарплату 240 працівникам

На Тернопільщині викрили керівника підприємства, який заборгував своїм робітникам понад 1 млн грн зарплати.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, прокурорською перевіркою з’ясовано, що посадовець не виплачував заробітну плату 240 працівникам з січня по серпень 2013 року. У результаті на підприємстві виникла заборгованість із зарплати у сумі 1 млн 64 тис. грн.

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При цьому підприємство подавало до управління праці та соціального захисту населення Бучацької РДА та до відділу статистики у районі недостовірну інформацію у щомісячних звітах про відсутність боргу із зарплати перед працівниками.

За наслідками перевірки прокуратурою Бучацького району цього тижня внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 Кримінального кодекс України (безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства).