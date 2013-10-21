За відмову приймати платіжні карти передбачено штраф у 8500 грн

Як повідомляється, штраф може бути накладений на підставі вступили в силу норм постанови уряду № 727, в якому зазначається неприпустимість обмеження вибору споживачем товарів і способів розрахунку за них.

«Розмір штрафу встановлюється на рівні 500 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 грн. Таким чином , споживачі зможуть вимагати у всіх суб'єктів підприємництва, де встановлені касові апарати, приймати до оплати електронні засоби платежу. А в разі відмови - звертатися до органів Державної інспекції з питань захисту прав споживачів», - наголошується у роз'ясненні Держпідприємництва .

Крім того, у відомстві повідомили, що відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, у разі порушення встановлених вимог до забезпечення розрахунків за товари і послуги електронними платіжними засобами органи доходів і зборів також можуть накласти на підприємство торгівлі штраф у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів (1700 -3400 грн), а при повторному порушенні - від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів (8500-17000 грн).

Відповідну постанову уряду було розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі спільно з Держпідприємництва.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України передбачив норму, згідно з якою на торговельні підприємства, що відмовили покупцю в можливості розрахуватися за товар платіжною карткою , може бути накладено штраф, на початку жовтня поточного року на виконання вимог Закону України «Про захист прав споживачів».

Відповідно до закону , споживач має право на вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього час і на вільне використання електронних платіжних засобів з урахуванням режиму роботи та обов'язкових для продавця (виконавця) форм (видів) розрахунків. Закон забороняє будь-яким способом обмежувати використання споживачем електронних платіжних засобів, якщо відповідно до законодавства продавець зобов'язаний приймати їх до оплати.