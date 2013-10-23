Україна очікує майже 6 мільярдів прибутку від космічної програми

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державного космічного агентства Юрій Алексєєв сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Передбачено одержання комерційного (прямого) доходу в обсягу 2,5 мільярда гривень. Одержання непрямого прибутку заплановане в обсягу близько 3,24 млрд грн», - сказав він.

Як зазначив Алексєєв, орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 2,58 млрд грн, зокрема з державного бюджету – 1,12 млрд грн.

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Крім того, він наголосив, що реалізація Програми дозволить: забезпечити трансфер космічних технологій у реальний сектор економіки, підвищити можливості доступу громадян до сучасних інформаційних технологій, для наукових співробітників – можливості інтеграції в світову систему наукових досліджень, сформувати економічно стійку, конкурентоспроможну ракетно-космічну галузь національної економіки.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня головами урядів України і РФ Миколою Азаровим і Дмитром Медведєвим було підписано підсумковий протокол десятого засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії, дорожню карту з реалізації програми українсько-російської співпраці у сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях на 2012-2016 рр.

Голова Державного космічного агентства України Алексєєв і перший заступник керівника Федерального космічного агентства Олег Фролов підписали меморандум про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України і Федеральним космічним агентством (РФ) зі співпраці у використанні космічних засобів дистанційного зондування Землі цивільного призначення.