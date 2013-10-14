ЄС вклав майже 1,5 мільйона євро в спільний з Україною космічний проект

Як передає кореспондент УНІАН, під час презентації проекту, розрахованого на два роки, зазначалося, що його учасниками стануть Державне космічне агентство України (ДКАУ) і Національний інститут аерокосмічних технологій Іспанії, а кошти на реалізацію виділяються Європейським співтовариством в рамках використання інструменту «Добросусідства та Партнерства» (EU ENPI).

Коментуючи можливості проекту, заступник голови ДКАУ Сергій Засуха зазначив, що Україна та ЄС мають хороший досвід у реалізації спільних проектів, у тому числі у сфері високих технологій. «Сьогоднішній проект - це продовження першого проекту твінніг, реалізованого у 2008-2010 роках, загальною ідеєю якого було посилення українсько-європейського співробітництва в космосі. Фабула нинішнього проекту - створення умов для розвитку довгострокової участі України в Європейській програмі освоєння космосу, формування системи супутникової навігації та створення системи дистанційного зондування Землі», - сказав Засуха.

Він підкреслив, що через два роки, до моменту закінчення проекту, Україна та ЄС будуть істотно ближче один до одного в космічній сфері.

У свою чергу, посол Іспанії в Україні Хосе Родрігес Мояно зазначив, що переваги України в тому, що українських фахівців у галузі освоєння космосу не потрібно вчити, але можна надати їм доступ до нового обладнання і нових можливостей. «У процесі реалізації твінінг-проекту Україна отримає доступ до досліджень у цій сфері - включаючи обмін інформацією, вивчення обладнання і спільне його використання. З цим досвідом комерційний сектор України стане сильнішою. Ми будемо разом працювати і разом вчити», - сказав дипломат.

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Цю думку розвинув і присутній на презентації голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. Він підкреслив, що впровадження проектів з моніторингу стану Землі, особливо в частині впливу людського фактора на довкілля, вкрай важливо. І в цій сфері Україна має технології, які можуть скласти актив країни.

«Ми всього за кілька тижнів до події, якої ми всі чекаємо - підписання Угоди про асоціацію. Багато хто запитує, а які активи Україна може запропонувати ЄС. А ці активи - це знання та ноу-хау України, в тому числі в частині космічних технологій», - сказав Томбінський.

При цьому він звернув увагу, що Україна має великий досвід саме в частині мирного використання досягнень у сфері космосу. «Космос може бути використаний не тільки в мирних цілях. І наше завдання в тому і полягає, щоб зменшити загрози», - підкреслив посол ЄС.

Довідка УНІАН. Державне космічне агентство України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики в галузі космічної діяльності, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за стан її розвитку.

Наприкінці вересня Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 439- VII «Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013-2017 роки». Програма є п'ятою космічною програмою незалежної України і четвертою, що має статус закону України, її мета - підвищення ефективності використання космічного потенціалу для вирішення актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, культурного, інформаційного та науково-освітнього розвитку суспільства, забезпечення національної безпеки і оборони та захисту геополітичних інтересів держави.

Орієнтовний загальний обсяг фінансування для реалізації програми складає 2 580 млн гривень, у тому числі з держбюджету - 1120 млн гривень, кошти з інших джерел - 1460 млн гривень.