Учасника врадіївського зґвалтування звинуватили в торгівлі зброєю

Як передає кореспондент УНІАН, про це розповіли свідки на сьогоднішньому засіданні в суді у справі про побиття і зґвалтування жительки Врадіївки Миколаївської області Ірини Крашкової.

23 жовтня суд розглядав епізод за звинуваченням лейтенанта Поліщука у перевищенні службових повноважень і службовій фальсифікації - видачі підроблених дозволів на зброю.

Суд розглядає цей епізод у відкритому режимі, Крашкова на засіданні відсутня.

На тему: Зник один з речових доказів у "врадіївській справі"

Обвинувачений в спробі вбити Крашкову єгер Сергій Рябіненко повідомив суду, що Поліщук запропонував йому купити рушницю за 550 грн і за 650 грн оформити дозвіл на її зберігання і носіння.

"Я дав йому 1200 грн", - повідомив в суді Рябіненко.

Після цього, єгер одержав зброю і документи, хоча Рябіненко визнав, що не надав міліціонеру довідку про проходження медогляду, дозвіл на придбання рушниці не одержував, інструктаж не проходив.

Крім того, в суді дав свідчення житель Врадіївки Євген Онуфрієнко, якому Поліщук продав мисливську рушницю.

Свідок повідомив, що у нього є рушниця, і після надання всіх необхідних документів, Поліщук видав йому дозвіл на носіння цієї зброї - пластикову карту.

Через якийсь час підсудний міліціонер сам запропонував Онуфрієнку купити рушницю за 1500 грн, на що той погодився. Проте цього разу Поліщук видав дозвіл у вигляді паперової книжки.

На тему: Адвокат Крашкової вимагає довічного ув'язнення для "врадіївських гвалтівників"

Онуфрієнко повідомив, що зазначену суму поклав на стіл в кабінеті Поліщука, там же забрав зброю і документи на неї.

11 липня у Онуфрієнка вилучили рушницю, яку йому продав Поліщук, а також оштрафували за фіктивні документи на рушниці.

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у згвалтуванні та побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних вз ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на більш тяжкий злочин - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (скоєння закінченого замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рябіненко інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння згвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.