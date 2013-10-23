У Закарпатській області згорів банк
У Закарпатській області горів банк. Інформація про пожежу в приміщенні «Ощадбанку» в смт Тересва надійшла рятувальникам сьогодні, 23 жовтня, о 06.09.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на місце події виїхали чергові варти 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди смт Тересва.
Оскільки відділення банку знаходилося в будівлі Тересвянської селищної ради, існувала загроза поширення вогню на всю споруду. «Проте рятувальники діяли швидко і злагоджено: о 06:40 пожежу було локалізовано, о 06:55 – повністю ліквідовано», - йдеться в повідомленні.
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За даними ДСНС, полум’я понищило офісні меблі, комп’ютерну техніку та документацію, що знаходилась у приміщенні відділення банку. Причина займання встановлюється.