На Луганщині згорів будинок, доля жінки і двох дітей невідома

На Луганщині, у м. Брянка (с. Ломуватка) згорів двохповерховий дерев’яний (обкладений цеглою) житловий будинок на 8 квартир

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, пожежа сталася о 3.10 Внаслідок пожежі постраждало п’ять осіб (з них - дитина 2002 р.н.), яких госпіталізовано до травматологічного відділення міської лікарні, доля трьох осіб невідома (жінки і двоє дітей 2001 та 2008 р.н.). На тему: У Криму вранці горів житловий будинок, десятки жителів відселені Вогнем знищено будинок. О 6.00 підрозділами ДСНС України пожежу ліквідовано. З будинку відселено 18 осіб. Причина пожежі встановлюється. На місці події працює оперативна група Головного Управління ДСНС у Луганській області.

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