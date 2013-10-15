На Луганщині згорів будинок, доля жінки і двох дітей невідома

08:54, 15 жовтня 2013
Суспільство
524 0

На Луганщині, у м. Брянка (с. Ломуватка) згорів двохповерховий дерев’яний (обкладений цеглою) житловий будинок на 8 квартир

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, пожежа сталася о 3.10

Внаслідок пожежі постраждало п’ять осіб (з них - дитина 2002 р.н.), яких госпіталізовано до травматологічного відділення міської лікарні, доля трьох осіб невідома (жінки і двоє дітей 2001 та 2008 р.н.).

На тему: У Криму вранці горів житловий будинок, десятки жителів відселені

Вогнем знищено будинок.

О 6.00 підрозділами ДСНС України пожежу ліквідовано. З будинку відселено 18 осіб. Причина пожежі встановлюється.

На місці події працює оперативна група Головного Управління ДСНС у Луганській області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter