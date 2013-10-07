У Криму вранці горів житловий будинок, десятки жителів відселені

Вогонь спалахнув о 04.04 у триповерховому житловому будинку на 34 квартири. Пожежа знищила і пошкодила близько 750 квадратних метрів покрівлі. Жертв і постраждалих немає.

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З будинку тимчасово відселено 65 осіб. Внаслідок пожежі вогнем знищено та пошкоджено близько 750 кв. м покрівлі. Жертв та постраждалих немає.

О 06.57 підрозділами ДСНС України пожежу було локалізовано. Причина пожежі встановлюється. На місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС в АР Крим.