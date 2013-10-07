У Криму вранці горів житловий будинок, десятки жителів відселені

08:27, 07 жовтня 2013
Суспільство
759 0

Велика пожежа виникла в ніч на понеділок у триповерховому будинку в кримському селищі Місхор, з будівлі тимчасово відселили 65 осіб.

Велика пожежа сталася у житловому будинку в Криму

Вогонь спалахнув о 04.04 у триповерховому житловому будинку на 34 квартири. Пожежа знищила і пошкодила близько 750 квадратних метрів покрівлі. Жертв і постраждалих немає.

Читайте також: У Севастополі під час пожежі в гуртожитку загинуло двоє людей

З будинку тимчасово відселено 65 осіб. Внаслідок пожежі вогнем знищено та пошкоджено близько 750 кв. м покрівлі. Жертв та постраждалих немає.

О 06.57 підрозділами ДСНС України пожежу було локалізовано. Причина пожежі встановлюється. На місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС в АР Крим.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter