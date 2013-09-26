Держборг України в серпні скоротився майже на 900 мільйонів долларів

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, у січні-серпні порівняно з початком року сума державного і гарантованого державою боргу України зросла на 3,857 млрд дол., або на 5,98%.

У гривневому еквіваленті в серпні загальна сума держборгу скоротилася на 6,929 млрд грн - до 546,336 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за липень 2013 року зросла на 1,022 млрд дол., або на 1,5%, - до 69,219 млрд дол. У січні-липні порівняно з початком року сума державного і гарантованого державою боргу України зросла на 4,724 млрд дол., або на 7,32%.

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Державний і гарантований державою борг України в 2012 році зріс на 8,9% і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.

Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік» встановлено граничний рівень держборгу на 31 грудня 2013 року в розмірі 483 млрд грн.