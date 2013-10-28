Україна скоротила споживання бензину та дизпального

Згідно з повідомленням, споживання дизельного пального в січні-вересні цього року скоротилося на 4,1% - до 4,205 млн. тонн.

У вересні 2013 року порівняно з вереснем минулого року споживання бензину зменшилося на 6,3% - до 349,3 тис. тонн, дизельного пального - на 13,9%, до 528,7 тис. тонн.

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Виробництво бензину за 9 місяців 2013 року скоротилося вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 731,5 тис. тонн, дизпального - на 35,8%, до 700,8 тис. тонн.

У вересні 2013 року виробництво бензину скоротилося на 26% порівняно з вереснем минулого року - до 73,4 тис. тонн, дизпального - на 24,5%, до 73,2 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в Україні реалізація світлих нафтопродуктів і зрідженого газу для автомобілів через мережу АЗС, яка налічує 7771 одиниць, у вересні 2013 року в грошовому вираженні скоротилася на 8,67% і становила 6,715 млрд грн проти 7,352 млрд грн у серпні 2013 року.

У 2012 році споживання бензину в Україні знизилося порівняно з 2011 роком на 2,6% - до 4,197 млн. тонн.