Верховна Рада не підтримала звіт уряду про виконання бюджету-2012

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття звіту за основу та в цілому проголосували 192 народних депутата із 391 зареєстрованого у сесійній залі.

Водночас, голова ВР Володимир Рибак оголосив, що звіт взято до відома.

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Як ідеться у проекті постанови, до закону про державний бюджет на 2012 рік протягом звітного періоду вносилися зміни, у результаті яких значно було збільшено планові показники державного бюджету. Зокрема, збільшено доходи на 41,1 млрд грн, видатки - на 55,6 млрд грн, повернення кредитів - на 0,8 млрд грн, дефіцит - на 13,7 млрд грн.

При цьому зазначені зміни не у повній мірі враховували поточний стан розвитку економіки та виконання бюджету. Загалом прийнято 38 законів про внесення змін до закону, що є найбільшим показником порівняно із попередніми бюджетними періодами і свідчить про необхідність підвищення якості та реалістичності планування і затвердження бюджетних показників, відзначається у проекті постанови.

Крім того, зазначається, що економіка України у 2012 році розвивалася за несприятливої зовнішньоекономічної кон’юнктури та повільного розвитку світової економіки. У таких умовах вдалося зберегти зростання вітчизняної економіки, однак не було досягнуто враховані при затвердженні державного бюджету на 2012 рік окремі прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку.

Зокрема, за попередніми даними, України за звітний рік становив 1408,9 млрд грн при прогнозі 1500 млрд грн, а його реальне зростання - 0,2% при прогнозі 3,9%. При цьому реальна заробітна плата в Україні збільшилася в середньому на 14,4% при прогнозованому її зростанні на 4,4%, що стало можливим як завдяки підвищенню номінальної заробітної плати, так і зниженню інфляції: індекс споживчих цін (грудень 2012 року до грудня 2011 року) при прогнозованому рівні 107,9% становив 99,8%.

Загалом через зведений бюджет у 2012 році, за попередніми даними, перерозподілено 31,6% валового внутрішнього продукту проти 30,6% у 2011 році.

Доходи державного бюджету за 2012 рік становили 346,1 млрд грн або 92,5% затверджених (із змінами) показників.

За експертною оцінкою Рахункової палати, фактичне відхилення реального валового внутрішнього продукту та індексу споживчих цін порівняно з прогнозом призвело до недонадходження запланованих доходів державного бюджету на 23,2 млрд грн.

Видатки державного бюджету за 2012 рік становили 395,7 млрд грн або 95,7% бюджетних призначень, з них видатки загального фонду – 343,6 млрд грн, що на 4,7% або на 16,9 млрд грн менше бюджетних призначень.