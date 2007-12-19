На українсько-польському кордоні утворилася кількакілометрова черга

На українсько-польському кордоні перед Дорогуськом у пункті пропуску «Дорогуськ - Ягодин» стоїть черга вантажівок завдовжки кілька кілометрів.

Водії, які стоять на пунктах перетину польсько-українського кордону, домагаються збільшення числа митників. Митна Палата з Білої Підляської відправила до цього пункту додаткових митників.

«Якщо надалі будуть проблеми, обіцяємо реагувати», - запевнив директор палати Пьотр СВЄНТАНОВСЬКИЙ. «Я б хотів запевнити всіх водіїв, які чекають у черзі до митного контролю, що ми робимо все, що можемо, щоб розвантажити цю чергу. Під час зміни обслуговуємо по 300 машин, намагаємося розвантажити затори перед Дорогуськом. Наприкінці року всі фірми завершують реалізацію контрактів, тому так багато машин приїжджає на кордон, ми свідомі, що мусимо їх обслужити», - зазначив представник Митної Палати.

Як повідомляв УНІАН, уночі з четверга на п’ятницю Польща буде приєднана до Шенгенської зони. Східним сусідам Польщі потрібні будуть візи, котрі коштуватимуть 35 євро.