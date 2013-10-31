Світові загрожує дефіцит вина - дослідження

Така ситуація може виникнути через недостатнє виробництво вина в минулому році, коли нестача вина на ринку склала 300 мільйонів ящиків, повідомляє Лента.ру з посиланням на Quartz і матеріали дослідження інвестиційного банку Morgan Stanley.

Основний обвал виробництва відбувся в Іспанії, Франції й Італії. У цих трьох країнах розливається 60 відсотків світового вина. При цьому в останні роки було відзначено скорочення землі під виноградниками.

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Споживання вина збільшилося з 2000 року на 8 відсотків. При цьому виробництво досягло піку в 2004 році і відтоді постійно знижувалося. Особливо це помітно в Європі (падіння на чверть). У «нових» виноробних країнах, таких як США, Австралія, Південна Африка Аргентина й Чилі відбувається зростання, але поки всі вони разом узяті забезпечують тільки 30 відсотків світового виробництва.

Найбільшою мірою споживання вина зросло в США та Китаї. Американці стали пити вдвічі більше, ніж на початку століття, а в КНР зростання склало 150 відсотків тільки за останні п'ять років. У 2005 році китайці випивали 70 мільйонів ящиків вина, а в минулому вже 230 мільйонів. Очікується, що в поточному році ця цифра досягне 250 мільйонів, а в 2016 році - 400 мільйонів.

При цьому в Китаї ж відзначений і самий істотне зростання виробництва вина. Площі під виноградниками з початку століття в цій країні виросли майже в два рази і зараз вже становлять 7,5 відсотка від світових .

У звіті наголошується , що для розвороту тренда потрібно більше , ніж один врожайний рік . У 2013 році за рахунок врожаю вдасться збільшити виробництво , але компенсувати дефіцит в довгостроковій перспективі не вийде без розширення угідь під виноградники .