Українські винороби прогнозують падіння виробництва у другому півріччі

Про це повідомили УНІАН у прес-службі асоціації «Виноградарі і винороби України».

«Головною причиною зниження виробництва вітчизняного вина залишається відсутність комплексної державної підтримки. Виходячи з цього, ми прогнозуємо збереження динаміки падіння випуску виноробної продукції в Україні у другому півріччі», - зазначається у повідомленні.

За даними асоціації, українським виробникам вина для розвитку заважає низка чинників, серед яких монополія торговельних мереж, відсутність пільг і підтримки вітчизняного продукту на внутрішньому ринку, а також припинення роботи механізму держпідтримки виноградарства.

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Як повідомляв УНІАН, українські виноградарі і винороби звернулися до уряду і парламенту з проханням приділити увагу основним проблемам галузі, серед яких відсутність відчутної державної підтримки, дорожнеча ліцензії на оптовий продаж вина, вартість якої становить 500 тис. грн і яка оплачується виробниками щороку, а також відсутність вільного ринку землі.

Довідка УНІАН. Виробництво тихих вин за перше півріччя 2013 року скоротилося на 6% - до 5,8 млн дал порівняно з аналогічним періодом 2012 року.

За даними Держстату, виробництво виноматериалів в Україні у 2012 році становило понад 23 млн декалітрів, що на 8,1% менше, ніж у 2011 році. При цьому на переробку минулого року надійшло 329,6 тис. тонн винограду різних сортів, що менше показника 2011 року на 6,9%.