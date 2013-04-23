Українці увійшли до п'ятірки найбільш питущих націй у світі

Борці за здоровий спосіб життя б'ють тривогу: за статистикою ВООЗ за 2012 р., ми займаємо п'яте місце в світі за споживанням алкоголю (у 2011-му - було шосте) і друге - за рівнем смертності від цієї соціальної недуги в Європі.

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Українці споживають 15,6 л на душу щороку. Попереду нас - молдавани (1 місце - 18,2 л на людину), чехи (16,4 л), угорці (за 16,2 л) і росіяни (по 15,7 л). За словами голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Тетяни Бахтєєвої, сьогодні від алкоголю залежать від 1,2 до 1,5 млн українців, повідомляє Сегодня.

«Молдавани переважно п'ють вино, чехи - пиво, українська молодь труїть себе пивом і алкопопсами, люди старшого покоління - горілкою. Цей напій популярний у всіх регіонах, на сході - більше. У південних регіонах, а також на Закарпатті, замість пива частіше п'ють вино», - каже експерт з позбавлення від алкогольної та тютюнової залежності Артем Ступаков.

Експерти вважають, обмеження продажів спиртного (у тому числі підвищення його вартості) - спосіб боротьби з цією недугою. «Молодь реагує на підвищення ціни зниженням споживання. І це підтверджують дані соціологічних досліджень останніх років. Якщо в 2006 році Україна займала перше місце в Європейському регіоні за рівнем споживання пива серед підлітків, то після підвищення акцизу рівень споживання знизився. Тому ми повинні продовжити застосування цієї позитивної практики », - каже голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтєєва.