З початку року видобуток вугілля скоротився на 4%

Вугледобувні підприємства України в січні-жовтні 2013 року скоротили видобуток вугілля порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 4% - до 68,648 млн. тонн із 71,434 млн. тонн.

Про це повідомляє Профспілка працівників вугільної промисловості з посиланням на дані Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, видобуток вугілля в жовтні 2013 року порівняно з попереднім місяцем збільшився до 7,142 млн. тонн із 7,069 млн. тонн.

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Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович в березні 2013 року заявив, що для забезпечення паливного балансу країни Україні необхідно щорічно видобувати 100-105 млн. тонн вугілля.

Вугледобувні підприємства України за підсумками 2012 року збільшили видобуток вугілля порівняно з 2011 роком на 4,75% - до 85,745 млн. тонн із 81,859 млн. тонн.

В останні два роки Україна декларує перехід на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і плани з його часткового заміщення вітчизняним вугіллям.

Наприкінці 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» залучила у Державного банку розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) кредит на суму 3,656 млрд доларів на 19 років для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.