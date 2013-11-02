Проблему боргів за газ перед Росією буде залагоджено в найближчий понеділок

Проблему боргів перед російською стороною за газ буде вирішено в найближчий понеділок, 4 листопада.

Про це у коментарі «5 каналу» повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Я хочу наголосити на тому, що питання фактично вирішене, і в понеділок ви все дізнаєтесь», - сказал Ставицький.

За його словами, перемовини «Нафтогазу» з «Газпромом» перебувають на фінальній стадії, при цьому, де візьмуть кошти, Ставицький не уточнив.

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Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня голова правління «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Київ досі не сплатив 882 млн доларів за поставлений у серпні російський газ, і контракт дозволяє перевести поставки на систему передоплати.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підтримав цю пропозицію, зазначивши, що, судячи з усього, українська сторона платити не збирається.

Того ж дня, 29 жовтня, прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав журналістам, що останнім часом з оплатою за газ, що купується в Росії, виникли деякі проблеми, проте всі питання повинні вирішити господарюючі суб'єкти - «Нафтогаз України» і «Газпром».

Ставицький розраховував, що питання буде вирішено 31 жовтня, проте 1 листопада він заявив, що переговори тривають, і жодні терміни їхнього завершення не ставляться.

Згідно з контрактом від 19 січня 2009 року, "Нафтогаз України" зобов'язаний щомісячно направляти "Газпрому" платежі за газ не пізніше 7-го числа місяця, що наступає за поставкою. У разі першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.