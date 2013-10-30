"Газпром" заперечує факт ведення переговорів з "Нафтогазом"

"Газпром" в даний час не веде ніяких переговорів з "Нафтогазом України" і наполягає на погашенні заборгованості українською компанією, повідомило агентству "Прайм" джерело в російському газовому холдингу.

Раніше в середу міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що в даний час українська делегація на чолі з головою правління "Нафтогазу" Євгеном Бакуліним перебуває на переговорах у Москві, не уточнюючи, з ким саме ведуться переговори. За його словами, Україна сподівається в середу-четвер домовитися з Росією про сплату боргу за поставлений ще у серпні газ, і країна розрахується з "Газпромом", як розраховувалася завжди.

"Надзвичайно дивує заява офіційних осіб українського уряду про те, що в даний час делегація НАК "Нафтогаз України" на чолі з Євгеном Бакуліним знаходиться в Москві на переговорах про врегулювання заборгованості за російський газ. Ніяких зустрічей у Москві з паном Бакуліним не проводилося, українська сторона з такими пропозиціями до "Газпрому" не зверталася, і "Газпром" не веде жодних переговорів. Все, що зараз повинен зробити "Нафтогаз" - просто виконати свої контрактні зобов'язання і негайно погасити заборгованість", - сказало джерело в "Газпромі".

Він додав, що для всіх, хто добре володіє історією взаємин з Україною щодо газу, виглядає безглуздим ствердження українських посадовців про те, що українська сторона завжди розраховувалася з "Газпромом" за газ.

"Всі розрахунки проводилися виключно завдяки добровільним авансовими платежам "Газпрому " за транзит російського газу по території України, тобто за газпромівські гроші. В даний час весь транзит газу на майбутній рік "Газпромом" вже оплачений, і такої можливості більше немає", - сказало джерело в "Газпромі".

Глава "Газпрому" Олексій Міллер у вівторок заявив, що Київ досі не оплатив 882 млн доларів за поставлений у серпні російський газ, і контракт дозволяє перевести поставки на систему передоплати. Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підтримав цю пропозицію, зазначивши, що судячи з усього українська сторона платити не збирається. Так він відреагував на заяву глави уряду України Миколи Азарова, який охарактеризував проблему з оплатою російського газу як не критичну.