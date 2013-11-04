Профіцит платіжного балансу в січні-вересні становив $ 1,5 мільярди - НБУ

Профіцит платіжного балансу України, за попередніми оцінками Національного банку, в січні-вересні цього року становив 1,5 млрд дол. За аналогічний період минулого року платіжний баланс було зведено з дефіцитом 0,8 млрд дол. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Читайте також: Профіцит платіжного балансу України у січні-серпні зріс до $1,7 мільярда

За інформацією НБУ, у вересні платіжний баланс четвертий місяць поспіль зведено з дефіцитом. «Сальдо зведеного платіжного балансу у вересні було близьким до нуля (-0,1 млрд дол. США), а з початку року залишилося позитивним – 1,5 млрд дол. США (за 9 місяців 2012 року – негативним у розмірі 0,8 млрд дол. США)», - говориться в повідомленні регулятора.