Профіцит платіжного балансу України у січні-серпні зріс до $1,7 мільярда

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

За інформацією НБУ, у серпні платіжний баланс третій місяць поспіль було зведено з дефіцитом. «Сальдо зведеного платіжного балансу у серпні було негативним (-232 млн дол. США), але з початку року залишилося позитивним і становить 1,7 млрд дол. США, що в 5,4 разу перевищує рівень відповідного періоду 2012 року (0,3 млрд дол. США)», - зазначається у повідомленні регулятора.