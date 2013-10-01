Профіцит платіжного балансу України у січні-серпні зріс до $1,7 мільярда
10:18, 01 жовтня 2013Суспільство
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Профіцит платіжного балансу України, за попередніми оцінками Національного банку, у січні-серпні поточного року становив 1,7 млрд дол., що в 5,4 разу більше профіциту за аналогічний період минулого року.
Профіцит склад $1,7 мільярда / Фото: Обозреватель
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
За інформацією НБУ, у серпні платіжний баланс третій місяць поспіль було зведено з дефіцитом. «Сальдо зведеного платіжного балансу у серпні було негативним (-232 млн дол. США), але з початку року залишилося позитивним і становить 1,7 млрд дол. США, що в 5,4 разу перевищує рівень відповідного періоду 2012 року (0,3 млрд дол. США)», - зазначається у повідомленні регулятора.
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