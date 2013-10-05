Розвідувальне буріння Shell у Харківській області дало позитивний результат

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив заступник голови ОДА Юрій Сапронов в інтерв'ю всеукраїнському каналу «Банківське телебачення», говорячи про перспективи видобутку газу ущільнених пісковиків і сланцевого газу в регіоні.

«Перший етап підходить до завершення: розвідувальне буріння компанії Royal Dutch Shel» у Первомайському районі на свердловині «Біляївська-400» повністю завершено. Повністю пройдені проектні 5 тис. м, і, за даними фахівців, результат: газопрояв – позитивний», - заявив Сапронов.

Він висловив надію, що видобуток нетрадиційного газу в промислових обсягах в Україні дозволить повністю забезпечити внутрішні потреби країни, а надалі – вийти на ринок експорту газу.

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«Ми сподіваємося, що Україна до 2020 року зможе повністю забезпечити внутрішні потреби населення й промисловості в газі, а в майбутньому стати газовим експортером. Це шлях до енергетичної незалежності країни», – сказав Сапронов.

Як повідомляв УНІАН, буріння пошукової свердловини «Біляївська-400», яка розташована в селі Веселе Первомайського району Харківської області, проводиться в рамках договору про спільну діяльність компанії Shell і ПАТ «Укргазвидобування».

У червні Shell і ПАТ «Укргазвидобування» почали будівництво майданчика для буріння другої свердловини в Харківській області. Пошукова свердловина Ново-Мечебіловська-100 стане другою свердловиною (перша - Біляївська-400), яка буде побудована в рамках проекту спільної діяльності Shell і «Укргазвидобування».

Договір про спільну діяльність підписаний в 2006 році та оновлений 1 вересня 2011 року. Він передбачає пошук, розвідку і видобуток вуглеводнів на ліцензійних ділянках загальною площею близько 1300 кв. км на території Харківської області.

Частки Shell і ПАТ «Укргазвидобування» в даному проекті становлять 50% кожна. Shell є оператором спільної діяльності в рамках договору.

Початковий етап пошуково-розвідувальних робіт передбачає буріння 2-3 пошукових свердловин протягом декількох років. Буріння першої пошукової свердловини «Біляївська-400» в рамках проекту почалося в жовтні 2012 року в Первомайському районі.

Витрати Shell на спільну діяльність за період початкового етапу пошуково-розвідувальних робіт можуть досягти 200 млн доларів.

Буріння свердловин у рамках розробки Юзівської ділянки в Харківській області Shell ще не почалося.