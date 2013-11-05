Жертві врадіївського зґвалтування дали інвалідність

Ірина пропускає постійно судові засідання через лікування на стаціонарі. «Ірина щодня ходить до лікарні і лікується на стаціонарі. Тому на судові засідання вона не ходить», - сказав адвокат постраждалої Руслан Радецький.

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За його словами, Крашкова не дуже добре себе почуває: «Чим вона може займатися після всього, що сталося і психологічної травми, яку вона отримала? Тільки тим, що лікується», - каже Радецький. До речі, чергове судове засідання у справі Ірини відбудеться у вівторок, повідомляють Вести.

26 червня троє чоловіків затягнули в автомобіль мешканку смт Врадіївка, вивезли її в лісосмугу біля села Сирове і згвалтували. По дорозі і на місці згвалтування дівчину жорстоко били.

Жертва насильства розповіла слідчому, що її побили і згвалтували два офіцери міліції - лейтенант Дмитро Поліщук і капітан Євген Дрижак. У побитті також брав участь місцевий таксист на прізвище Рябіненко.

Поліщук та Рябіненко були затримані відразу після скоєння злочину, що ж стосується Дрижака, то він спочатку знаходився на волі, оскільки у нього було алібі, а потім, за даними ЗМІ, подався в біга.

Обурені тим, що Дрижака не залучають до відповідальності, жителі Врадіївки вночі розгромили місцеве управління міліції. Пізніше в прокуратурі повідомили, що Дрижак затриманий, його заарештували до 12 серпня.

Прокуратура перекваліфікувала кримінальну провадження щодо підозрюваних. Тепер їм оголошено про підозру у скоєнні замаху на вбивство, а за цією статтею загрожує довічне.

3 вересня справа була передана до суду.

26 вересня Первомайський районний суд в будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі.

Жоден з підсудних у скандальній справі про згвалтування мешканки Врадіївки Ірини Крашкової не вважає себе повністю винним.