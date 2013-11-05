Азаров обіцяє вже найближчим часом покінчити з рейдерством

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Микола Азаров в ході засідання Всесвітнього економічного форуму в Києві.

«Мені приємно зазначити, що за останні кілька місяців по кожному встановленому факту рейдерства вживалися швидкі і чіткі заходи. Ми повинні сказати, що з рейдерством найближчим часом буде покінчено, а права власності будуть надійно захищені. Це для нас один з головних напрямків нашої діяльності», - сказав Азаров.

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Разом з тим, прем`єр підкреслив, що Україну чекає ще ціла низка реформ в цій сфері.

«Сьогодні Президент (України - УНІАН) направив закон про прокуратуру. Такий серйозний орган працює ще по радянському закону, що зберіг риси того самого органу, який працював за радянських часів», - зауважив Азаров.

Він звернув увагу, що зміни в роботі прокуратури проговорювалися ще в середині 90-х років.

«Я б міг наводити й інші приклади, коли протягом 20 років відкладалися важливі реформи, які вимагали напруги сил, вели до втрати рейтингів, реформи, які були непопулярні, проте ми їх проводили і проводитимемо, виходячи і довгострокових інтересів нашої країни», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада зняла сьогодні з розгляду законопроект про прокуратуру, прийнятий у першому читанні у 2009 році.

Зняти з розгляду цей законопроект було необхідно, щоб у парламент можна було внести президентський законопроект про прокуратуру, який отримав висновок Венеціанської комісії.

На засіданні Погоджувальної ради 4 листопада представник Президента України у ВР Юрій Мірошниченко наголосив, що законопроект про прокуратуру готовий до розгляду у Верховній Раді.