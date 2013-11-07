У Центрах обслуговування податків у м. Києві буде проведено Всеукраїнську акцію «Права та обов’язки»
07 листопада 2013 року протягом дня в усіх Центрах обслуговування податків органів Головного управління Міндоходів у м. Києві буде проведено Всеукраїнську акцію «Права та обов’язки».
В рамках акції платникам податків буде презентовано брошуру «Права та обов’язки платника податків та контролюючих органів», розроблену Міністерством доходів і зборів України.
На Ваші питання відповіді нададуть керівники столичних податкових інспекцій.
Місце проведення:
ЦОП-и органів ГУ Міндоходів у м. Києві ГУ Міндоходів у м. Києві вул. Шолуденка, 33/19
у Голосіївському районі вул. Жилянська, 23а
у Дарницькому районі вул. Кошиця, 3
у Деснянському районі вул. Закревського, 41
у Дніпровському районі Харківське шосе, 4а
у Оболонському районі вул. Г.Сталінграду, 56 Б та 58
у Печерському районі вул. Лєскова, 4
у Подільському районі вул. Турівська, 12
у Святошинському районі вул. Котельникова, 14
у Солом’янському районі вул. Смілянська, 6
у Шевченківському районі пров. Політехнічний, 5а
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