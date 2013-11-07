У Центрах обслуговування податків у м. Києві буде проведено Всеукраїнську акцію «Права та обов’язки»

07 листопада 2013 року протягом дня в усіх Центрах обслуговування податків органів Головного управління Міндоходів у м. Києві буде проведено Всеукраїнську акцію «Права та обов’язки».

В рамках акції платникам податків буде презентовано брошуру «Права та обов’язки платника податків та контролюючих органів», розроблену Міністерством доходів і зборів України.

На Ваші питання відповіді нададуть керівники столичних податкових інспекцій.

Місце проведення:

ЦОП-и органів ГУ Міндоходів у м. Києві ГУ Міндоходів у м. Києві вул. Шолуденка, 33/19

у Голосіївському районі вул. Жилянська, 23а

у Дарницькому районі вул. Кошиця, 3

у Деснянському районі вул. Закревського, 41

у Дніпровському районі Харківське шосе, 4а

у Оболонському районі вул. Г.Сталінграду, 56 Б та 58

у Печерському районі вул. Лєскова, 4

у Подільському районі вул. Турівська, 12

у Святошинському районі вул. Котельникова, 14

у Солом’янському районі вул. Смілянська, 6

у Шевченківському районі пров. Політехнічний, 5а

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