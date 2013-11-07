Кабмін додав два великих підприємства гірничої промисловості в список приватизації

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №846-р від 9 жовтня включив у перелік об'єктів групи Г, що підлягають приватизації в 2013 році, Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат і Вільногірський гірничо-металургійний комбінат.

"Приватизувати цілісні майнові комплекси дочірніх підприємств "Іршанський державний гірничо-збагачувальний комбінат" і "Вільногірський державний гірничо-металургійний комбінат", переданих в оренду ПрАТ "Кримський Титан", шляхом продажу акцій публічних акціонерних товариств, утворених на базі майна вказаних дочірніх підприємств за участю орендаря, діяльність якого не припиняється, за умови, що розмір корпоративних прав держави перевищуватиме 50 % їх статутного капіталу", - наголошується в розпорядженні.

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Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2012 року за підсумками судових розглядів «Кримський Титан» і ФДМУ підписали мирову угоду, відповідно до якої сторони домовилися про продовження терміну оренди Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК ще на 5 років, а відлік цього терміну починається з моменту закінчення у 2009 році дії попередньої оренди. Таким чином, «Кримський Титан» є орендарем Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК до вересня 2014 року.

Згідно з досягнутими домовленостями, «Кримський Титан» також зобов'язався погасити заборгованість за оренду Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК у розмірі 151,4 млн. грн.

Іршанський ГЗК здійснює видобуток ільменітових руд загальною потужністю близько 400 тис. тонн. Вільногірський ГМК щорічно виробляє до 200 тис. тонн ільменіту, який використовується для подальшого виробництва титанової продукції.

Хімічний холдинг Ostchem, підконтрольний Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа, в грудні 2012 року збільшив частку в статутному капіталі підприємства «Кримський Титан» (м. Армянськ, Крим) до 100% з контрольного пакету у розмірі 50% + 1 акція.