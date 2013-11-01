Річний план приватизації в Україні виконаний лише на 9%

Надходження від приватизації в Україні на 1 листопада 2013 року, за оперативними даними, становили 982,7 млн. грн, або 9% від встановленого на цей рік плану, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України.

Як повідомляв УНІАН, основні кошти від приватизації у розмірі 718,9 млн. грн надійшли до держбюджету від продажу 60,7% акцій "Донбасенерго", ще частина коштів надійшла від реалізації ряду вугільних активів.

Довідка УНІАН. Всього у 2013 році планується одержати від приватизації 10 млрд 900 млн. грн.

За підсумками 2012 року надходження від приватизації становили 6 млрд 763 млн. грн, або 67,6% річного плану.

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