Контроль курсу гривні забезпечує стабільність економіки – експерт

11:02, 30 квітня 2013
Суспільство
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Нацбанк проводить розумну курсову політику, не допускаючи різких перепадів курсу гривні, хоча в перспективі, коли економічна ситуація в країні покращиться, регулювання курсу можна безболісно пом'якшити.

НБУ не допускает резких перепадов курса гривны

Таку думку висловив Олег Устенко, виконавчий директор міжнародного фонду Блейзера, коментуючи заяву Національного банку про те, що політика контрольованого валютного курсу здійснюється в рамках програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом. У той же час експерт зазначив, що вже зараз регулювання курсу гривні можна було б пом'якшити.

«Політика Нацбанку зараз достатньо розумна – не допускати різких перепадів курсу. Хоча для самого НБУ було б вигідніше менше втручатися в курсоутворення, через це він іноді несе втрати. Але, з іншого боку, це забезпечує передбачуваність економічної і фінансової політики. Також контрольований валютний курс – це запорука стабільності банківської системи, адже раніше було видано багато валютних кредитів», – пояснив Олег Устенко.

Він зазначив, що чинний коридор, який допускає відхилення курсу на 2% – ефективний механізм контролю, але, в той же час, зараз цю межу можна було б безболісно для економіки розширити до плюс-мінус 5%.

Нагадаємо, раніше НБУ заявив, що уряд України в рамках програми stand-by з Міжнародним валютним фондом зобов'язався підвищувати гнучкість курсу національної валюти у міру відновлення фінансової системи і поглиблення механізмів монетарної трансмісії зміни процентних ставок. Згідно з Меморандумом про економічну і фінансову політику, Національний банк України встановлює офіційний курс гривні до долара США на підставі його середньозважених котирувань на міжбанківському валютному ринку з можливим відхиленням ± 2%.

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