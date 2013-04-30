Контроль курсу гривні забезпечує стабільність економіки – експерт

Таку думку висловив Олег Устенко, виконавчий директор міжнародного фонду Блейзера, коментуючи заяву Національного банку про те, що політика контрольованого валютного курсу здійснюється в рамках програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом. У той же час експерт зазначив, що вже зараз регулювання курсу гривні можна було б пом'якшити.

«Політика Нацбанку зараз достатньо розумна – не допускати різких перепадів курсу. Хоча для самого НБУ було б вигідніше менше втручатися в курсоутворення, через це він іноді несе втрати. Але, з іншого боку, це забезпечує передбачуваність економічної і фінансової політики. Також контрольований валютний курс – це запорука стабільності банківської системи, адже раніше було видано багато валютних кредитів», – пояснив Олег Устенко.

Він зазначив, що чинний коридор, який допускає відхилення курсу на 2% – ефективний механізм контролю, але, в той же час, зараз цю межу можна було б безболісно для економіки розширити до плюс-мінус 5%.

Нагадаємо, раніше НБУ заявив, що уряд України в рамках програми stand-by з Міжнародним валютним фондом зобов'язався підвищувати гнучкість курсу національної валюти у міру відновлення фінансової системи і поглиблення механізмів монетарної трансмісії зміни процентних ставок. Згідно з Меморандумом про економічну і фінансову політику, Національний банк України встановлює офіційний курс гривні до долара США на підставі його середньозважених котирувань на міжбанківському валютному ринку з можливим відхиленням ± 2%.