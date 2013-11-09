Мати Ірини Крашкової каже, що пробачила "врадіївських ґвалтівників"

Життя Ірини Крашкової, що постраждала від врадіївських ґвалтівників (у зґвалтуванні та побитті підозрюють двох місцевих міліціонерів і таксиста), поступово входить у нормальне русло: вона зустрічається з молодим чоловіком, а її мама пробачила нелюдів і тепер молиться за порятунок їх душ перед чудотворною іконою, пише "Сегодня".

«Ірина зараз в основному лікується. Думаю, вона не зможе працювати у майбутньому, але я постійно молюся за неї. І дуже часто плачу. Але надія є, повинна бути призначена операція, але коли, ми не знаємо, - каже пенсіонерка Марія Кирилівна. - Дізналася нещодавно від сусідів, що після того, що сталося до нас додому (ще до арешту. - Авт.), виявляється, приходив Євген Дрижак (головний підозрюваний. - Авт.) з кимось, а я у той момент говорила по телефону і кричала. А вони постояли, почули, злякалися і втекли. Яке буде рішення суду, залежить від цих нещасних: їм треба покаятися - може, тоді дадуть менші терміни. Адже вони такі молоді, красиві, я їх давно пробачила в душі і щиро молюся за них перед чудотворною іконою Божої матері».

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Розповіла нам мама Ірини та про особисте життя дочки: «У неї є знайомий хлопець, Вітя. Але він не щирий, і любить її з користі - я так вважаю як мати. Його перша дружина покинула, поїхала і вийшла заміж за іншого. Він ніде не працював, а Іра постійно йому допомагала, прощала і дуже часто плакала. Він же грав у залізний ящик (маються на увазі ігрові автомати. - Авт.), бувало , що по 3 тисячі гривень програвав. Але чоловіка і дружину, як відомо, обирає Господь. Іра ж хотіла любові, жити щасливо, але він любив тільки добре поспати і поїсти. Внук Дима, Іри син, татом цього Вітю називав, і я звикла до нього».