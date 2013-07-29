Близьким Ірини Крашкової пропонували "відкупні" - газета

11:21, 29 липня 2013
Суспільство
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Мати одного з підозрюваних у Врадіївському зґвалтуванні пропонувала близьким Ірини Крашкової гроші, аби врятувати сина від в'язниці.

Ірина Крашкова

До родичів жертви Врадіївського зґвалтування Ірини Крашкової приходила мати одного з підозрюваних з пропозицією відкупитися. Про це розповіла сама Ірина в інтерв'ю газеті Вести.

За її словами, мати таксиста Сергія Рябіненка, який "не ґвалтував, але бив", готова була віддати за сина все своє майно.

"Зустрічалася в лікарні з моїми близькими і пропонувала їм гроші. Казала, що готова продати все, що у неї є, аби син у в'язницю не сів. Але мої родичі відмовилися", - сказала Ірина.

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Також Крашкова повідомила, що за час, поки вона лежить у лікарні, до неї навідалося чимало політиків.

"Так, багато хто був. Але прізвищ називати не стану. Ці люди, як і багато інших, допомогли мені і фінансово, і ліками. Я всім дуже вдячна", - зізналася жінка.

"Я знаю, чому люди мені допомагають. Просто вони розуміють: те, що трапилося зі мною, повторитися ніде більше не повинно. Адже тут, в Україні, жити нашим дітям", - додала вона.

Нагадаємо, 27 червня 29-річну Ірину Крашкову жорстоко зґвалтували і побили троє мешканців селища Врадіївка.

Своїми ґвалтівниками вона назвала двох офіцерів міліції Врадіївського райвідділу - лейтенанта Дмитра Поліщука і капітана міліції Євгена Дрижака, а також таксиста Сергія Рябіненка. Рябіненко та Поліщук були затримані відразу. Дрижак був затриманий після масових протестів жителів Врадіївки, які розгромили Врадіївський райвідділ міліції.

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