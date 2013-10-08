Прокуратура просить стягнути з "врадіївських гвалтівників" 10,5 тисяч гривень

Державне обвинувачення просить Первомайський районний суд в розгляді справи про зґвалтування і спробу вбивства 29-річної мешканки Врадіївки Ірини Крашкової задовольнити цивільний позов і стягнути з підсудних міліціонерів Євгена Дрижака і Дмитра Поліщука, а також єгеря Сергія Рябіненка 10 581 грн матеріальної шкоди.

Як повідомляє кореспондент УНІАН із залу суду, про це під час засідання 8 жовтня повідомила прокурор Наталія Висоцька.

За її словами, саме цю суму було витрачено управлінням охорони здоров'я на лікування потерпілої.

Представники Крашкової підтримали даний позов і просили задовольнити позов про відшкодування потерпілій моральної шкоди, проте суму не озвучили.

З трьох підсудних тільки Рябіненко погодився з цивільними позовами. Дрижак і Поліщук заперечують свою причетність до скоєних злочинів і не згодні з позовами.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня 29-річну мешканку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою у скоєнні зґвалтування, розбійного нападу і спричиненні тяжких тілесних ушкоджень було затримано лейтенанта міліції Дмитра Поліщука і єгеря Сергія Рябіненка. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у зґвалтуванні і побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на тяжчий злочин - ч. 2 ст. 15 пп. 4, 6, 9, 12 і ч. 2 ст. 115 (скоєння закінченого замаху на умисне вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рябіненку інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння зґвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.

9 вересня Апеляційний суд Миколаївської області ухвалив рішення, що справа про зґвалтування і спробу вбивства Крашкової розглядатиме Первомайський районний суд Миколаївської області.

26 вересня Первомайський районний суд у будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про побиття і зґвалтування Крашкової. Згідно з рішенням суду, початок розгляду справи по суті призначено на 8 жовтня.

Крім того, Первомайський районний суд ухвалив рішення про продовження утримання під вартою всіх обвинувачених до 25 листопада.