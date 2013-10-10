У Львові шукають трирічну дитину, яка провалилася в каналізацію

Про це повідомили УНІАН у ГУ ДСНС у Львівській області.

За попередніми даними, трагедія сталася коли хлопчик разом з батьком йшов вулицею і ступивши на кришку каналізаційного колодязя провалився всередину. Зараз на місці працюють працюють підрозділи ГУ ДСНС у Львівській області, рятувальники проводять у каналізаційних колекторах пошуки дитини.

На місце прибула бригада медиків швидкої допомоги.

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Як уточнили у ГУ ДСНС у Львівській області, вік дитини 2,5 – 3 роки. Рятувальники вже витягли з каналізаційного колодязя батька хлопчика, який кинувся рятувати малюка, але не зміг, він перебуває у шоковому стані.