На Закарпатті вчителька під час диктанту вчепилася зубами у 8-річну дитину
14:50, 13 листопада 2013Суспільство
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На Мукачівщині вчителька покусала 2-класницю прямо на уроці. Інцидент стався у вівторок, 12 листопада у селі Барбово.
Вчителька вкусила дівчинку за недописане речення у диктанті / Фото : ktelegraf.ru
Як розповів батько дитини, на 2 уроці української мови 50-річна вчителька предмету, яка також є класним керівником, вкусила 8 річну дівчину за передпліччя - за те, що школярка не дописала одне речення в диктанті, повідомляє Мукачево.net.
У дівчини утворилася гематома, однак аналіз на сказ не підтвердився.
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Батьки написали заяву в міліцію, порушення справа. Медичні експертизи передані правоохоронцям.
Дитина, батьки, вся школа та село шоковані від інциденту. Вчительський колектив на чолі з директором вмовляють батьків забрати заяву та мирно врегулювати інцидент.
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