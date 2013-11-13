На Закарпатті вчителька під час диктанту вчепилася зубами у 8-річну дитину

Як розповів батько дитини, на 2 уроці української мови 50-річна вчителька предмету, яка також є класним керівником, вкусила 8 річну дівчину за передпліччя - за те, що школярка не дописала одне речення в диктанті, повідомляє Мукачево.net.

У дівчини утворилася гематома, однак аналіз на сказ не підтвердився.

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Батьки написали заяву в міліцію, порушення справа. Медичні експертизи передані правоохоронцям.

Дитина, батьки, вся школа та село шоковані від інциденту. Вчительський колектив на чолі з директором вмовляють батьків забрати заяву та мирно врегулювати інцидент.