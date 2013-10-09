Російська вчителька відшмагала 19 учнів дротом від ноутбука

Вчителька однієї із шкіл якутського міста Нюрба постане перед судом за те, що відшмагала 19 школярів шнуром від ноутбука.

Як вдалося встановити прокуратурі регіону, жінка, "використовуючи малозначний привід, завдала від двох до десяти ударів шнуром зарядного пристрою від ноутбука в область сідниць 19 вихованцям". Потерпілими у цій справі визнані 14 хлопчиків і п'ять дівчаток, пише Комсомольска правда.

Приводом для такого покарання стало непослух: діти без дозволу взяли свої зарядні пристрої від ноутбуків, які раніше педагог у них відібрала.

Вчительці пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.116 КК РФ "Заподіяння побоїв".